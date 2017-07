Cadastro predial «é um elemento decisivo» para o futuro da floresta

O Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, afirmou que a existência de um cadastro predial, que permita recolher informação sobre a propriedade, «é um elemento decisivo» para o futuro da floresta.

Em Penela, Coimbra, numa reunião com autarcas e ouros membros do Governo para discutir o plano de revitalização e reordenamento da floresta para o território afetado pelos incêndios da região Centro, Eduardo Cabrita referiu que «ninguém é capaz de gerir aquilo que não conhece».

Além do cadastro predial, o Ministro destacou também a importância do ordenamento da floresta no âmbito do projeto-piloto que vai envolver os municípios afetados e que tem o objetivo de assegurar «um futuro de confiança e de oportunidade» à região.

A sessão foi também marcada pela apresentação do Balcão Único Predial e da Nova Lei do Cadastro Simplificado de Terras.