“Cristiano Ronaldo: Caricatura e Imprensa Mundial” chega a Aveiro

A exposição “Cristiano Ronaldo: Caricatura e Imprensa Mundial” será inaugurada na próxima terça-feira, pelas 18h30, na Galeria da antiga Capitania de Aveiro, onde ficará patente até dia 21 de Setembro.

A mostra, composta por mais de 60 caricaturas e cerca de uma centena de jornais desportivos europeus, representa uma homenagem ao jogador, através do humor e do seu impacto na imprensa. As caricaturas são provenientes de países como a Bolívia, Bulgária, Brasil, Colômbia, Egipto, Espanha, Irão, Portugal, Quénia, Roménia, Rússia, Tailândia e Turquia, entre outros.

O grande destaque vai para o trabalho vencedor, do cartunista polaco Krzysztof Grondziel, bem como para o segundo prémio, atribuído ao português António Santos (Santiagu) e para o terceiro prémio entregue ao cartoonista Renato Aroeira, do Brasil.