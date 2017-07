Governo Regional vai requerer a Lisboa a devolução da sobretaxa do IRS

O Presidente do Governo Regional anunciou que a Madeira “vai novamente requerer ao Tribunal Constitucional a devolução da sobretaxa do IRS, que é indevidamente cobrada por Lisboa e arrecadada para os cofres do Estado Central”.

Em causa estão “60 milhões de euros” e que a Madeira “não pode permitir que as receitas sejam arrecadadas de uma forma leviana e abusiva pelo Estado Central”.

Miguel Albuquerque falava na inauguração da nova Penha d’Águia, infraestrutura situada na Ajuda.