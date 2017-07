O Presidente da República assistiu ao concerto de encerramento da 4ª edição do Festival Internacional de Música de Marvão pela Orquestra de Câmara de Colónia, com a meio-soprano Anna-Doris Capitelli e o violinista Augustin Hadelich, sob a direção do Maestro Christoph Poppen.

Presidente da República no Festival Internacional de Música de Marvão