SEF cumpre mandado de captura internacional

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve um cidadão estrangeiro, no Porto, em cumprimento de um Mandado de Captura Internacional, emitido pelas autoridades espanholas, sendo procurado pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

O indivíduo, de 44 anos, foi presente no Tribunal da Relação do Porto que determinou a sua instalação no Estabelecimento Prisional junto à Polícia Judiciária, onde aguardará, em prisão preventiva, os ulteriores termos do processo de extradição para Espanha.