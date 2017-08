Museu Francisco de Lacerda promove oficina de técnicas de impressão

A Direção Regional da Cultura, através do Museu Francisco de Lacerda, promove, hoje e amanhã, a realização de uma oficina de técnicas de impressão, dirigida a crianças e jovens com mais de 10 anos. Esta oficina, que será orientada pela monitora Catarina Rosa, decorrerá das 10h30 às 12h no dia 5 de agosto, e no dia seguinte das 14h30 às 16h.

Nesta atividade os participantes vão explorar diferentes técnicas de impressão, criando as suas próprias matrizes e os seus carimbos e testá-los, recorrendo a diferentes materiais e tintas. Serão, assim, exploradas algumas técnicas, colhendo inspiração em elementos naturais e experimentando as suas diferentes texturas.

Pretende-se ainda com este evento estimular a capacidade criativa e desenvolver aptidões de comunicação e educação visual, cruzando conhecimentos históricos e técnicos sobre diferentes modos de impressão e os seus usos.

A Direção Regional da Cultura informa que este e outros eventos estão disponíveis para consulta na Agenda Cultural do Portal CulturAçores, no seguinte endereço eletrónico: www.culturacores.azores.gov.pt.