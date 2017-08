Governo concede tolerância de ponto a 21 de agosto para a Administração Regional em Santa Maria

O Presidente do Governo concedeu, à semelhança dos anos anteriores, tolerância de ponto no dia 21 de agosto aos trabalhadores da Administração Pública Regional dos Açores cujos serviços estejam sedeados na ilha de Santa Maria, por ocasião da realização do festival Maré de Agosto.

O despacho assinado por Vasco Cordeiro salienta que este festival “constitui o principal evento cultural que, anualmente, se realiza na ilha de Santa Maria”, sendo, por isso, “um acontecimento no qual é da maior importância a participação de todos os Marienses”. A 33.ª edição da Maré de Agosto decorre de 18 a 20 deste mês.