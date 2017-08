Portugal 2020 transforma economia da região do Pinhal Interior

O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, considerou que o investimento em 36 projetos de Áreas de Localização Empresarial na região Centro serão um forte contributo para a transformação estrutural da economia da região do Pinhal Interior, afetada pelos incêndios de junho.

O governante falava aos jornalistas no final da cerimónia de apresentação das áreas de acolhimento empresarial da região Centro e da assinatura dos termos de aceitação dos apoios do Portugal 2020 pelos presidentes das Câmaras de Penela, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, que decorreu em Penela, no distrito de Coimbra.

Através do incentivo de 39 milhões de euros do Portugal 2020, serão apoiados 36 projetos de Áreas de Acolhimento Empresarial na região Centro, dos quais cerca de uma dezena situam-se no Pinhal Interior. O investimento total será de 100 milhões de euros.

«Estes projetos são para transformar antigas instalações industriais em novas zonas de localização para outras empresas ou criar novas zonas industriais, nos locais em que já estavam completas e não existiam novos lotes para instalação de empresas», referiu Pedro Marques.

Segundo Pedro Marques, os apoios aos projetos de áreas de acolhimento empresarial provêm do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e vão ajudar à diversificação da atividade económica e criação de mais emprego.

«Acreditamos na revitalização dos territórios do Pinhal Interior e na importância da diversificação da atividade económica destes territórios», disse.

«E teremos, no futuro, nos termos do trabalho que estamos a fazer com os municípios mais afetados [dos incêndios de junho], um programa de revitalização económica do Pinhal Interior, que, além de passar pelo ordenamento e valorização da produtividade da floresta, tem de passar por mais diversificação da atividade económica», acrescentou.

100 milhões de euros mobilizados para recuperação do Pinhal Interior

Ascende já a mais de 104 milhões de euros o montante das verbas mobilizadas para a recuperação da zona do Pinhal Interior afetada pelos incêndios de junho.

Esta verba corresponde aos vários instrumentos previstos na Resolução do Conselho de Ministros 101-A/2017, de 12 de julho, e que estão integralmente acionados.

Estes instrumentos destinam-se, nomeadamente, à reconstrução de habitações, reparação de infraestruturas municipais, recuperação de empresas e apoio à agricultura e florestas.

Os mecanismos acionados incluem o recurso aos fundos europeus do Portugal 2020 e do PDR 2020, e ainda aos donativos, linhas de crédito especiais e instrumentos públicos.

«Hoje mesmo fazemos os primeiros pagamentos às empresas afetadas e muitos mais serão feitos nas próximas semanas», afirmou o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, no final de uma cerimónia de apresentação das áreas de acolhimento empresarial da região Centro, em Penela.