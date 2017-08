VATEL promove Passatempo com oferta de jantares

A VATEL, marca líder no mercado de sal em Portugal, presente na casa dos portugueses desde 1915, está a promover um passatempo onde irá oferecer 50 jantares no restaurante da Chef Justa Nobre em Lisboa.

Para participar neste passatempo, é necessário adquirir numa só compra dois produtos da marca Vatel: sal marinho tradicional moinho 75g, flor de sal 175gr, sal fino iodado 250gr, sal marinho especial saladas 250gr, flor de sal 600gr, sal marinho especial grelhados 750gr, sal marinho grosso 800gr, sal marinho grosso iodado 1Kg ou sal marinho tradicional 1Kg.

O folheto da campanha está disponível em hipermercados e supermercados, junto ao linear do sal, e também no site da Vatel (através de download). Basta escrever uma frase, no folheto da campanha, que inclua as palavras “Sal”, “ Vatel” e “Justa Nobre”, juntar o talão de compra das embalagens e enviar por correio, até dia 30 de Setembro de 2017, para a morada indicada.

O regulamento da ação “Jante no Restaurante O Nobre com a VATEL” está disponível em http://vatel.pt/regulamento..

As 25 melhores frases ganham um voucher duplo para jantar no restaurante da Chef Justa Nobre, “O Nobre” em Lisboa, que podem ser utilizados até 30 de Abril de 2018.