Lycamobile instala-se na Ucrânia

A Lycamobile, o maior operador virtual móvel do mundo, anunciou o lançamento dos seus serviços na Ucrânia, em parceria com a operadora nacional de telecomunicações Ukrtelecom e a sua oferta móvel 3Mob. Este acontecimento representa outro passo em direção à expansão da presença global da rede da Lycamobile para 22 países e ao aumento da cobertura dos países do Leste Europeu, seguindo-se ao bem-sucedido lançamento da Lycamobile Macedónia no ano passado.

A Ucrânia conta com um dos mais desenvolvidos mercados de telecomunicações da região, com aproximadamente 144 subscrições de serviços móveis por cada 100 pessoas, o que significa que o país tem 42,5 milhões de pessoas com mais que um cartão SIM. E com milhões de Ucranianos a viverem no estrangeiro, este lançamento assegura aos clientes a oportunidade de aproveitar os serviços low-cost da Lycamobile para que se mantenham em contacto com amigos e familiares e se liguem a quem mais gostam sempre que necessitem. O portefólio de produtos da Lycamobile será muito competitivo, oferecendo aos Ucranianos pacotes super competitivos, incluindo minutos, SMS e dados móveis.

À data do lançamento, os clientes na Ucrânia terão acesso à abrangente cobertura geográfica nacional da 3Mob, que será combinada com os preços imbatíveis da Lycamobile. A empresa oferece chamadas gratuitas entre Lyca em todos os países onde opera com um carregamento de 100UAH (e 100 min com um carregamento 25UAH) – sendo a única operadora com uma oferta com estas características. Numa altura em que existe uma sólida diáspora ucraniana em países como a Roménia, Polónia e Estados Unidos da América, esta oferta vai fazer com que quem está longe se sinta mais perto. Os clientes vão ainda poder recorrer aos pacotes low-cost da Lycamobile, um dos quais com 16GB de dados, 300 minutos, 300 SMS e 300 minutos entre números Lyca por 130UAH.

O Presidente do Conselho de Administração do Lyca Group, Allirajah Subaskaran, comentou: “Estamos muito entusiasmados com o lançamento da Lycamobile na Ucrânia e com a parceria com a Ukrtelecom e 3Mob para expandirmos a nossa oferta neste país. Os nossos produtos super competitivos vão permitir que os Ucranianos contactem os seus familiares e amigos tanto no país como no estrangeiro, usando por exemplo na nossa oferta de chamadas gratuitas entre números Lyca. Como um dos mais importantes mercados no Leste da Europa, queremos contribuir para o crescimento da Ucrânia e ajudar a sua base de clientes ativos para que se liguem aos seus familiares e amigos tanto na Ucrânia como no estrangeiro”.

Fundada em 2006, a Lycamobile cresceu a elevado ritmo para servir 15 milhões de clientes em cinco continentes. O mais recente passo estratégico reforça os valores da empresa no que respeita a conectividade, acessibilidade e confiança, e suporta a estratégia de crescimento baseada no lançamento de chamadas, mensagens e serviços de dados de baixo custo em novos mercados, como o do Leste Europeu, da África subsaariana, América Latina e Sudeste Asiático.