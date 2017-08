Aeronave de combate a incêndios sofreu um acidente

Uma aeronave ligeira de combate aos incêndios sofreu um acidente, esta tarde, na zona de Braçal, em Abrantes, após ter embatido nas linhas de transporte de electricidade. Mesmo assim, o avião manteve-se operacional para ajudar a lutar contra as chamas que continuavam a lavrar em duas frentes.

Segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o avião Fire Boss embateu nos fios e “sofreu pequenos danos”, mas tal não foi impeditivo para que não pudesse continuar a voar e a participar no combate ao incêndio, activo desde quarta-feira, ao final da tarde.

Nas operações de combate ao mesmo fogo, que contava no terreno com 692 operacionais, 218 viaturas e oito meios aéreos, um helicóptero também perdeu o balde de transporte de água, mas sem causar danos no aparelho.