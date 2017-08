Inscrições para apoio em material escolar na Ribeira Brava

A Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava – ADBRAVA, IPSS no 02/13, no âmbito do protocolo com a Fundação Herbalife Family Foundation, irá atribuir a todas as crianças, com ou sem ação social escolar, que frequentam o 1.o Ciclo no concelho da Ribeira Brava, um vale para a aquisição de material escolar.

Esta iniciativa surge no âmbito do Projeto “ATL Crescer Saudável” financiado pela Fundação Herbalife desde o ano de 2015. Desde então, têm sido desenvolvidas várias atividades para apoiar as crianças do concelho no âmbito da nutrição e do apoio escolar.

Consideramos que este será um apoio importante na educação e no apoio à natalidade, pois visa baixar os custos do orçamento familiar, muito sobrecarregado, no início do ano letivo.

Todos os encarregados de educação, com filhos a frequentar o 1.o Ciclo, no concelho da Ribeira Brava devem dirigir-se à ADBRAVA, com sede na Rua do Visconde 7, Ribeira Brava a fim de levantarem o vale que poderá ser descontado durante todo o ano letivo 2017/2018.