PortoBay distinguido com o prémio “Customer Excellence Awards”

O grupo hoteleiro PortoBay viu três das suas unidades hoteleiras, na ilha da Madeira, serem distinguidas com o prémio “Customer Excellence Awards” da British Airways Holidays.

Foram premiados o cinco estrelas The Cliff Bay e os quatro estrelas Porto Santa Maria e Porto Mare.

Estes prémios resultam da avaliação dos clientes deste operador, tendo em conta critérios como localização, serviço, limpeza e qualidade. Foram avaliados mais de 12 mil unidades hoteleiras em todo o mundo e os hotéis The Cliff Bay, Porto Santa Maria e Porto Mare encontram-se entre os 200 melhores, com classificações acima dos 9 valores, sendo 10 a classificação máxima.

THE CLIFF BAY – O hotel, está localizado sobre um promontório, com vistas para o oceano e para a baia do Funchal. Com acesso direto ao mar, este cinco estrelas oferece oito categorias de quartos, ambiente e decoração diferenciados nos Top Floors, SPA e Health Club, jardins sub-tropicais com palmeiras seculares e três restaurantes, entre os quais o Il Gallo d’Oro (2 estrelas Michelin).

PORTO SANTA MARIA – Está localizado em pleno centro histórico da cidade e em frente ao porto de cruzeiros do Funchal. Um conceito de resort de cidade, com 146 quartos, restaurante, bares com esplanada, acesso direto à promenade, piscinas exterior e interior, tudo isto no coração do Funchal.

PORTO MARE – Junto à promenade do Lido, na zona turística do Funchal, integra o resort Vila Porto Mare. Os quartos confortáveis combinam a vista sobre o oceano com um espaço muito amplo de jardins tropicais, com mais de 500 espécimes únicos classificados. Quatro restaurantes, cinco bares, uma gelataria, cinco piscinas, SPA, ginásio, campos desportivos, ambientes para crianças, entre muitas outras facilidades.