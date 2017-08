Pestana CR7 Funchal recebe finalista do ‘The Voice Portugal’

O Pestana CR7 Funchal recebe, no próximo dia 30 de agosto, às 20 horas, uma das mais recentes promessas na música portuguesa, Miguel Carmona, finalista no ‘The Voice Portugal’, que conquistou o 3º lugar no concurso.

O concerto terá lugar na esplanada do CR7 Corner, onde os clientes podem apreciar o espetáculo, juntamente com deliciosas tapas e uma boa seleção de vinhos. Acompanhado da guitarra, Miguel Carmona irá cantar músicas da sua autoria e alguns covers.

Miguel Carmona tem 18 anos e desde cedo revelou um grande interesse pela música, começando a ter aulas de guitarra aos 8 e aos 15 anos a compor as suas músicas.

Ao longo da sua carreira de artista, fez parte do elenco de dois espetáculos de teatro musical das Produções Boa Nova (Crónicas de Campo e Calcutá), em 2015 e 2016, tendo sido selecionado para integrar o elenco do novo musical da mesma companhia com estreia prevista para outubro deste ano. Em 2016, participou no programa televisivo ‘The Voice Portugal’, obtendo o 3.º lugar na classificação geral. O concerto no Pestana CR7 Funchal é gratuito.