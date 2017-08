Pestana CR7 Funchal estende ‘Pool Parties’ aos domingos

As festas na piscina do rooftop do Pestana CR7 Funchal, inauguradas em julho para comemorar o verão, foram marcadas pela presença assídua e animação dos Funchalenses e dos turistas que passam pela cidade. Agora, as ‘Pool Parties’ têm lugar todos os domingos de Agosto, entre as 16h00 e as 20h00 e são mediante disponibilidade.

A música está a cargo do DJ residente Hernandez e do DJ Oliver King, que animam os finais de tarde com músicas descontraídas e de acordo com o ambiente das festas. Os deliciosos petiscos habituais da ementa e os famosos cocktails, são mais um ponto a favor para além da animação e da vista incrível sob a baía do Funchal.