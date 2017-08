Atualização extraordinária das pensões chega a dois milhões de pensionistas

O Orçamento do Estado para 2017 determina uma atualização extraordinária das pensões, de forma a compensar a perda de poder de compra causada pela suspensão do regime de atualização das pensões do regime geral da Segurança Social e do regime da Caixa Geral de Aposentações (CGA) no período entre 2011 e 2015, bem como para aumentar o rendimento dos pensionistas com pensões mais baixas.

Esta atualização extraordinária prevê um aumento de dez euros mensais no montante total de pensões a atribuir ao pensionista a partir deste mês de agosto. No caso dos pensionistas que recebam uma pensão que tenha sido atualizada no período entre 2011 e 2015, a atualização extraordinária será de seis euros mensais.

A esta atualização extraordinária será subtraído o valor da atualização anual legal que foi efetuada em janeiro de 2017, de modo a que o valor da atualização extraordinária perfaça dez e seis euros, respetivamente.

Os pensionistas do regime geral da Segurança Social recebem hoje, 10 de agosto, o aumento extraordinário juntamente com o pagamento das pensões. No dia 18 de agosto será a vez dos pensionistas da Caixa Geral de Aposentações (CGA).

São abrangidos por esta atualização extraordinária os pensionistas de invalidez, velhice e sobrevivência do sistema de Segurança Social e os pensionistas por aposentação, reforma e sobrevivência do regime de proteção social convergente cujo montante global das pensões em julho de 2017 seja igual ou inferior a 1,5 vezes o valor do Indexante dos Apoios Socias (IAS), ou seja, 631,98 euros. Esta atualização extraordinário abrangerá cerca de dois milhões de pensionistas.