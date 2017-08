Nas bancas a edição 924 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 924 – 11/08/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

“Polvos” ajudam bebés prematuros no Hospital do Funchal

O projeto “Amiguinhos de Incubadora”, implementado na Madeira por Sofia Figueira e Jaime Abreu, já conta com a ajuda das voluntárias do Centro da Mãe. São precisos mais polvinhos para minimizar o “sofrimento” dos bebés prematuros, todas as ajudas são bem vindas.

“O subsídio pré natal precisa de resposta urgente”

Ana Mafalda Costa afirmou que este ano de 2017 o Centro da Mãe já apoiou 120 mães.

O leite, as fraldas e produtos de higiene para os bebés são os bens mais solicitados.

“Solução concertada” precisa de «limar arestas»

O Governo Regional procurou atenuar os “transtornos e constrangimentos” associados à inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira. O próximo passo em benefício dos passageiros e da imagem do destino deverá ser a criação de uma «bolsa de quartos» na hotelaria e a utilização do Porto do Caniçal para encurtar distâncias.

Escultura não “comove” Rubina Leal

A peça ‘Aflição’, da autoria de Paulo Neves, é uma homenagem da Autarquia do Funchal para recordar as vítimas mortais e as pessoas afetadas pelos fogos de 2016.

Alexandre Camacho dedica vitória ao Avô

O piloto madeirense ainda não caiu em si de contente com a conquista da vitória da 58ª edição da prova automobilística rainha da Madeira.

Jovens exigem políticas ajustadas às necessidades reais

O Dia Internacional da Juventude tem como tema “Jovens construindo a paz”. O «Tribuna» quis saber junto das juventudes políticas quais as aspirações dos jovens madeirenses, bem como algumas propostas para a melhoria da realidade juvenil na Madeira.

Protocolo Casa coloca 90 docentes em instituições da rede pública e solidária

O Governo da República assinou o protocolo Casa, que pretende colocar 90 docentes em instituições da rede pública e solidária – a tempo integral ou parcial – para dar respostas específicas às crianças e jovens em situação de acolhimento.

PDM do Funchal em discussão pública

A proposta de revisão do Plano Diretor Municipal do Funchal encontra-se em discussão pública desde o dia 21 de julho, sendo que o período oficial de participação pública termina a 12 de setembro de 2017.

PortoBay recebe “Quality Award” da Jet2holidays

O grupo hoteleiro PortoBay viu duas das suas unidades hoteleiras, na ilha da Madeira, serem distinguidas com o prémio “Quality Award” do operador turístico britânico Jet2holidays.

Balcão já atendeu 1785 investidores no Funchal

O Programa de Revitalização do Comércio e Serviços do Funchal (2015-2017) foi uma das estratégias centrais do Executivo de Paulo Cafôfo, no sentido de regenerar a economia local do Funchal que, no fim de 2013, atravessava um período deveras complicado.

Ações de apoio às bordadeiras no domicílio

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, através da Direção de Serviços de Apoio à Qualidade continua a levar a cabo ações de apoio às bordadeiras no domicílio com o objetivo de fazer um levantamento de eventuais lacunas no processo produtivo, e assim dar o apoio necessário às bordadeiras no exercício da sua atividade, com o intuito de garantir a qualidade e autenticidade do produto, quer a montante quer a jusante do processo produtivo.