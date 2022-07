Nas bancas a edição 1178 do Tribuna da Madeira

“A Madeira sofre o maior ataque à sua biodiversidade”

O Ambiente, segundo os partidos da Oposição, é a área em que o Governo Regional mais bloqueia a “acção fiscalizadora” da Assembleia Legislativa da Madeira. A maioria PSD/CDS diz que a matéria atravessa todas as sensibilidades políticas e é um compromisso da governação. A realização de debates anuais sobre o tema foi rejeitada na quarta-feira.

Obra do Caminho das Ginjas ‘recebe’ Bandeira Negra

O PEV – Partido Ecologista Os Verdes, numa iniciativa promovida pelo Núcleo da Madeira esta terça-feira, na Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, procedeu à entrega da Bandeira Negra à obra do Caminho das Ginjas pelo atentado ambiental que representa à floresta de Laurissilva, classificada Património Mundial Natural pela Unesco.

Confiança apresenta queixa por ‘Má Utilização de Fundos Comunitários’

Em causa está a obra em curso na Ciclovia.

Pessoas em risco de pobreza “muito acima da média” na Madeira

O Parlamento Europeu debateu, nesta terça-feira, as iniciativas da União Europeia (UE) para fazer face ao aumento do custo de vida, incluindo a aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. À margem do debate, Sara Cerdas alertou para o risco do aumento das desigualdades sociais face à atual escalada de preços, especialmente em regiões, como a Madeira, onde as percentagens de risco de pobreza já eram das mais elevadas na UE.

“Quem trabalha não pode ser pobre”

Afirma o presidente da ALM, José Manuel Rodrigues, nas comemorações do Dia da Região. No discurso de intervenção, José Manuel Rodrigues apontou que há três setores na Região que revelam uma pujança assinalável: o turismo, a área do imobiliário e o crescimento das empresas tecnológicas e digitais. Sublinha que “não podemos adiar mais a revisão do modelo de financiamento das Autonomias” e diz que a defesa de mais Autonomia “não pode ser apenas uma coisa de políticos”.

Buzinão volta à rua contra aumento dos preços

A Comissão Regional Contra o Aumento do Custo de Vida promove, esta sexta-feira, dia 8 de julho, às 18 horas, na cidade do Funchal, um buzinão de protesto contra o aumento dos preços na Região Autónoma da Madeira. Esta iniciativa, que decorrerá junto à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira pretende ser uma ação de protesto contra a crescente escalada de preços dos combustíveis e dos bens essenciais.

“Precisamos de todos os nossos jovens!”

Judiciária apreendeu mais de 10 quilos de drogas sintéticas. A PJ-Funchal acredita que a operação «Fratria» pode ter causado um grande abalo no tráfico de drogas sintéticas. Cinco suspeitos foram detidos. O tráfico e consumo destas substâncias tem sido assumido como um grave problema de saúde pública na Madeira. O presidente do parlamento, José Manuel Rodrigues, apelou a que “façamos tudo o que for possível para minimizar este flagelo”.

IRC no Norte foi “má vontade” de António Costa

PSD e PS trocam acusações sobre implementação de medida aprovada no OE2022. A redução de IRC nos concelhos do Norte da Madeira vai avançar ainda este ano, mas a medida podia ter entrado em vigor mais cedo, acusa o PSD-M, apontando culpas para António Costa. Para o PS-M, que sublinha o ‘papel’ desempenhado pelos seus deputados na Assembleia da República, há muitas outras “soluções” que devem acompanhar a redução de impostos.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online