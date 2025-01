Nas bancas a edição 1308 do Tribuna da Madeira

Governo “malfeitor” e “chantagista”

Uma “chantagem aos madeirenses” e uma atitude “completamente intolerável, desprezível e criminosa”. É assim que o PS-M classifica as palavras de Pedro Ramos, o secretário regional da Saúde, acusado de não ter “qualquer problema em usar a população como “refém” para garantir que o Governo Regional “continue a manter-se”. Em causa está a “sistemática” falta de medicamentos no SESARAM.

Agricultores madeirenses com “rendimentos de miséria”

O presidente do PS-Madeira entende que é necessário valorizar os produtos regionais e melhorar os rendimentos dos agricultores madeirenses, asseverando que, com um Governo do PS na Região, isso será uma realidade. Numa conferência de imprensa realizada, no passado dia 5, no Mercado Agrícola do Santo da Serra, onde esteve em contacto com os produtores que ali comercializam os seus produtos, Paulo Cafôfo afirmou que “já é tempo de os agricultores madeirenses deixarem de ter um rendimento de miséria”.

Correia ‘rejeita’ Albuquerque

540 militantes pedem “um rumo diferente”. O adversário do actual presidente dos social-democratas madeirenses, nas últimas eleições internas, garante que “não será possível a associação a qualquer lista encabeçada” pelo actual líder do PSD-M e presidente do Governo Regional (GR).

Comissão de Inquérito aos incêndios.

Audições aguardam pela decisão do Presidente da República

A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o «Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de agosto» decidiu aguardar pela decisão que irá sair do Conselho de Estado do próximo dia 17 de janeiro para, então, fazer o agendamento das audições que faltam realizar.



“Albuquerque deixa o Porto Santo sem barco”

Todos os anos por esta altura, a situação repete-se: o navio Lobo Marinho ‘encosta’ para manutenção e deixa os porto-santenses condicionados.

A CDU pronunciou-se e critica o Governo Regional por “não acautelar” os direitos dos residentes na ilha dourada. O socialista Miguel Brito afirma que “o Governo e PSD assobiam para o lado” enquanto o Porto Santo fica com mobilidade cada vez mais condicionada. O deputado do JPP, Carlos Silva, sublinha que mesmo aprovado no programa de Governo, “Albuquerque deixa o Porto Santo sem barco”.

80 novos médicos iniciam formação no SESARAM

Novos médicos internos vão fazer a sua formação geral ou específica no Serviço de Saúde da RAM, SESARAM, EPERAM. Ao todo, são 80 médicos internos que iniciam a sua formação no serviço público de Saúde, dos quais 40 são de formação geral e 40 de formação específica (28 em especialidades hospitalares e 12 em medicina geral e familiar).

Chega desafia madeirenses a apresentarem queixa-crime

Partidos acusam o Governo Regional de “instrumentalizar” a Saúde. Miguel Albuquerque continua a insistir que o ‘chumbo’ do Orçamento Regional para 2025 vai implicar uma paragem nas obras do Hospital Central e Universitário da Madeira. Trata-se de “sabotagem” e “terrorismo político”, considera Paulo Cafôfo. Miguel Castro, o líder regional do Chega, desafia os madeirenses para que apresentem “queixa-crime” no Ministério Público contra o presidente do Governo Regional. Albuquerque, diz Castro, está a pôr em causa “direitos fundamentais” e a “instrumentalizar” um projecto vital “para fins políticos mesquinhos”.

“A pronta resposta dos voluntários permite-nos estar No Mar, pela VIDA!”

A Associação Madeirense para Socorro no Mar (SANAS) faz um balanço das operações feitas em 2024. O Comandante Angelo Abreu afirma que foi “um ano trabalhoso” mas “extremamente produtivo”.

Madeira passa a ter voos da PLAY Airlines no Verão

A PLAY Airlines está a expandir a programação de voos para destinos populares e ensolarados em 2025. Serão oferecidos voos diários para Alicante, em Espanha, por volta da Páscoa, e cinco voos por semana a partir do final de maio até ao final de julho. Nos outros períodos, a PLAY Airlines efetuará três a quatro voos por semana para Alicante.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online