Nas bancas a edição 1110 do Tribuna da Madeira

“Porto Santo não pode continuar a ser a ilha abandonada”

“Estou de consciência tranquila”

“Assistir a um espetáculo não representa um risco”

Capela de Nossa Senhora da Saúde como imóvel de interesse Municipal

UNESCO rejeita pavimentação do Caminho das Ginjas

Funchal investe 21 mil euros em habitações de famílias carenciadas

Covid-19 chegou há 1 ano

“Convergência” e “unanimidade”

Francisco Oliveira recandidata-se ao Sindicato

Consumidores procuram mais proteção e transparência

22 candidaturas a novos negócios

Santa Cruz apoia consultas e exames médicos

Miguel Brito, candidato do PS às eleições autárquicas na ilha dourada, refere que para o seu projeto tem “uma visão de futuro que aposta num novo paradigma de desenvolvimento sustentado que envolva a população e defina estratégias contextualizadas”. Em declarações ao «Tribuna», realça que os porto-santenses necessitam que “quem lidera apresente soluções para os seus problemas”. Diz ainda que o Plano de Recuperação e Resiliência “é uma oportunidade única para fazer diferente”.O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, reagiu, na manhã desta quinta-feira, sobre os acontecimentos ocorridos esta quarta-feira, relacionados com buscas pelo Ministério Público (MP) nas instalações do Governo Regional da Madeira, onde terá sido solicitado a obtenção de todas as deliberações do Governo Regional desde 1987, ano em que o Centro Internacional de Negócios foi concessionado e foi constituída a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), entidade que gere a concessão e que tem como acionistas o Executivo Regional e o Grupo Pestana.A garantia é deixada por Sandra Nóbrega, desde que as regras sejam cumpridas. O Teatro Municipal faz 133 anos. A diretora diz que esta celebração “foi essencialmente um ato de resistência”.O documento solicitando a referida classificação foi entregue na Câmara Municipal do Funchal. Tomás Freitas é o impulsionador deste pedido e afirma que o que estão a fazer “é dever cívico”.A UNESCO rejeita pavimentação do Caminho das Ginjas, em Paúl da Serra, na Ilha da Madeira. É a resposta da Organização a uma carta enviada pelo eurodeputado Francisco Guerreiro (Verdes/ALE), a dia 17 de fevereiro deste ano.Cerca de uma dezena de famílias carenciadas do concelho do Funchal viram, em 2020, as suas habitações serem alvo de intervenções por parte da Câmara Municipal, ao abrigo do programa PRESERVA.A Madeira conheceu o primeiro caso de infecção por Covid-19 a 17 de Março de 2020. Passado um ano, a pandemia mudou o modo de vida dos madeirenses e lançou a economia regional para um cenário de dificuldades. O Governo Regional apostou na contenção do vírus. A economia, segundo o PS-M, não está a funcionar.Deputada do PSD-M confiante na revisão do estatuto dos benefícios fiscais.Foram apresentadas as listas candidatas aos corpos dirigentes do Sindicato de Professores da Madeira (SPM) para o próximo triénio, encabeçadas por Francisco Oliveira. Esta apresentação decorreu no passado dia 16 de março, no auditório da sede do SPM, sita à Calçada da Cabouqueira, e contou com a presença de Francisco Oliveira, da candidata a vice-coordenadora, Jackeline Vieira; do candidato a presidente da mesa da assembleia geral, João Manuel Ramos Sousa, e da candidata a presidente do conselho fiscal, Cristina Trindade.O Portal da Queixa recebeu mais de 163 mil reclamações em 2020. Desde o início de 2021, já foram registadas mais de 36 mil queixas.A Autarquia do Funchal recebeu 22 candidaturas para o Viveiro de Lojas do Funchal. Trata-se de um projeto que pretende incentivar a inovação, o empreendedorismo, diversificar o tecido empresarial local e ainda fomentar o networking.A Câmara de Santa Cruz criou um apoio financeiro para a realização de consultas e exames médicos de munícipes com maiores dificuldades económicas. A medida deve-se ao actual cenário pandémico, porque há “agravamento” nas condições de acesso a cuidados de saúde.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online