22 candidaturas a novos negócios

A Autarquia do Funchal recebeu 22 candidaturas para o Viveiro de Lojas do Funchal. Trata-se de um projeto que pretende incentivar a inovação, o empreendedorismo, diversificar o tecido empresarial local e ainda fomentar o networking.

O objetivo desta iniciativa pioneira, implementada pela Câmara Municipal do Funchal, é servir de incubadora e de tubo de ensaio para novas marcas e novos negócios. Nesse sentido, a cada 6 meses, 6 empreendedores da cidade podem testar os seus produtos no referido espaço, sem qualquer custo associado.

As candidaturas recebidas na Autarquia para concorrer ao projeto são ideias diferenciadas, sustentáveis e que promovem a identidade regional, em áreas relacionadas com as Artes (moda e decoração) e Saúde e Bem-estar.

O Viveiro de Lojas do Funchal, que arranca já este mês, fica situado no Largo do Corpo Santo, na Zona Velha da cidade, e visa proporcionar a projetos empresariais com potencial de crescimento, um local temporário para teste e comercialização de produtos.

Neste sentido, será possível estimular o empreendedorismo, diversificando os modelos de gestão de projetos empresariais, através de serviços de apoio ao ciclo de vida do produto, e à fase de introdução do mesmo no mercado.

O horário de atendimento ao público neste espaço será de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 18h00.

Nesta altura de crise pandémica a edilidade quer apoiar novos empresários, ao mesmo tempo apostar na reabilitação do património, o desafio da década para o Funchal, e é também ainda um reforço na atratividade turística.

De realçar, este novo projeto representa um investimento municipal de 32 mil euros e vai ao encontro de dois pilares deste Executivo, que dizem respeito à Inovação e à Sustentabilidade Financeira.