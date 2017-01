Funchal prepara jardins para a Primavera

A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Jardins e Espaços Verdes, está a proceder à requalificação de vários canteiros em todo o concelho. As limpezas, podas e plantações de mais de 16 espécies díspares visam a preparação do Funchal para a estação mais florida do ano.

Idalina Perestrelo, a Vice-Presidente da Autarquia, aponta para uma renovação que vai além do trabalho quotidiano: “Esta é uma intervenção mais intensa do que as manutenções diárias dos nossos jardins, que se justifica, em particular, pela estação que se aproxima.”

A autarca, que tem o pelouro do Ambiente, ressalva que o objetivo é o de “requalificar os nossos espaços verdes, sem nunca nos esquecermos de que o Funchal é a cidade das flores. Essa é uma identidade para os residentes e um cartaz turístico único para todos quantos nos visitam”.

A grande novidade será a intervenção em todo o canteiro que acompanha a ciclovia da cidade, na Estrada Monumental. Estes trabalhos de recuperação dos jardins vão se estender depois, aos espaços verdes do Parque de Santa Catarina e do Jardim Municipal. A Câmara Municipal do Funchal ressalva que todos os jardins da cidade à sua responsabilidade se encontram em boas condições de manutenção, incentivando as restantes entidades com responsabilidades nessa matéria a seguirem esse exemplos