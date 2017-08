Mais de 20 mil euros para apoiar o golfe adaptado

A European Disabled Golf Association (Federação Europeia de Golfe Adaptado), uma organização internacional sem fins lucrativos para golfistas com deficiência, foi eleita Instituição de Solidariedade Social Oficial do Portugal Masters pelo segundo ano consecutivo.

Durante o Portugal Masters de 2016 angariaram-se mais de 22.500 euros, uma verba que ajudou a European Disabled Golf Association (EDGA) a formar 20 treinadores profissionais da PGA de Portugal de modo a captar e encorajar pessoas com deficiência a praticarem golfe no nosso país. A verba recolhida foi igualmente utilizada para financiar vários projetos da EDGA no Algarve e um em Lisboa, havendo iniciativas análogas previstas para Lisboa e Porto.

A parceria com o Portugal Masters em 2016 também ajudou a promover o golfe adaptado ao cobrir diversos custos do 1º Campeonato da Europa de Golfe Adaptado que a Associação Europeia de Golfe (EGA) e a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) organizaram este verão na Quinta do Lago, no Algarve, com o apoio da EDGA.

A EDGA apoia e financia uma série de projetos e associações em Portugal, entre as quais uma associação de invisuais e deficientes visuais; uma associação que fornece treino vocacional a indivíduos com deficiência mental; uma escola para crianças com necessidades especiais, dificuldades sociais e limitações cognitivas; um retiro para crianças com deficiências, acompanhadas dos seus pais, passarem alguns dias fora do ambiente quotidiano, recebendo ainda ajuda de voluntários em várias atividades; um centro de reabilitação para portadores de deficiências mentais ou físicas.

A parceria estará em vigor durante a edição do Portugal Masters deste ano, que decorre no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, de 21 a 24 de setembro, com o Pro-Am a realizar-se no dia 20. A renovação desta parceria visa reforçar projetos existentes e lançar novas iniciativas, incluindo a formação de voluntários e de profissionais, bem como o lançamento de um programa nacional de golfe adaptado.

Ao longo da 11ª edição do Portugal Masters haverá várias oportunidades para os espectadores contribuírem, desde a compra de rifas com ingressos como prémio, a um grande sorteio cujos prémios serão doados por patrocinadores do evento. Todas as receitas reverterão a favor da EDGA. Os espectadores poderão ainda doar 1 euro na aquisição do programa diário do torneio e durante o Pro-Am haverá uma iniciativa conjunta com a golfbreaks.com.

No fim de semana, um conjunto de jogadores de elite de golfe adaptado estarão envolvidos na promoção da modalidade. No Sábado à tarde irão jogar no buraco 18 do Dom Pedro Victoria Golf Course, enquanto no Domingo farão uma exibição de “long drive” (pancadas compridas).