O início de mais uma edição da Semana Europeia de Folclore contou com casa cheia. Na primeira noite de espetáculo, em que foi homenageado o território peninsular, foram os grupos ibéricos as estrelas da noite, levando ao rubro e recebendo rasgados aplausos do público presente que compareceu em massa para receber esta XIV Semana Europeia de Folclore.

O público assistiu às atuações dos grupos de Folclore da Universidade do Minho, Grupo de Coros e Danzas de Santomera (Múrcia) e Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova (organizador deste evento) numa apoteose de alegria e de tradição.

Hoje, dia 28, o evento contará com a presença dos grupos Rancho Folclórico Casa do Povo de Arouca (Aveiro); Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha e o Folk Dance and Songs Ensemble MALY SLASK – Chodziez (Polónia). ​