Associação Barmen da Madeira assinala 47º aniversário

A Associaçao Barmen da Madeira comemorou, no último fim-de-semana, o seu 47º aniversário e o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, bem como o restante Executivo Municipal, fizeram questão de estar presentes no simbólico momento, em sinal de reconhecimento “por uma Associação que promove o Funchal todos os dias e que leva o nome da cidade e da Região além-fronteiras, com a sua mestria, engenho, compromisso e permanente capacidade de inovação.”

O Presidente recordou, igualmente, que os Barmen receberam a Medalha de Ouro da Cidade no ano passado, em mais uma distinção do papel que têm num destino como o Funchal, e reiterou a Alberto Silva, Presidente da ABM, que os Barmen madeirenses “encontrarão sempre na Câmara Municipal um parceiro estratégico”, deixando votos das maiores felicidades presentes e futuras, porque o “sucesso da Associação será sempre o sucesso do Funchal.”