Entrada 61 do Caminho das Voltas recuperada

“É o resultado de uma parceria operacional entre a Câmara Municipal do Funchal e a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que prova o mérito da governação de proximidade e de um trabalho integrado com todos os agentes do poder local”, destaca Paulo Cafôfo. O Presidente da Câmara Municipal do Funchal e o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Guido Gomes, inauguraram a obra de beneficiação da entrada 61 do Caminho das Voltas, um pedido expresso dos moradores, que foi finalista da 1ª edição do Orçamento Participativo do Funchal, ainda que não tenha, então, estado no leque dos projetos vencedores.

Isso não impediu, contudo, que a Junta assumisse o projeto e avançasse para a obra com meios humanos próprios, tendo cabido à Autarquia ceder todos os materiais necessários à execução da mesma. A entrada foi alargada, passando a permitir a passagem de uma maca dos Bombeiros, por exemplo, foram consolidados muros e refeitos degraus, além de ter sido finalmente estabelecida a ligação das águas pluviais à rede.“

A cooperação entre as duas entidades permitiu, desta forma, “recuperar uma vereda degradada que serve meia centena de pessoas, incluindo cidadãos com problemas cardíacos, com necessidades especiais, crianças e idosos, e que era pedida pelos moradores há pelo menos uma década”, explica Paulo Cafôfo. O Presidente enaltece “a mobilização da comunidade, através dos mecanismos de participação que desenvolvemos ao longo deste mandato, nomeadamente com o Orçamento Participativo” e lembra que, apesar desta não ter sido uma das propostas vencedoras do OP Funchal, “sempre dissemos que toda aquela lista de anseios e vontades da população não ia ser esquecida. As propostas iam ser tidas em conta e, no maior número de casos em que nos fosse possível, iam ser realidade durante o atual mandato. Muito me satisfaz poder dizer hoje que, atualmente, o OP Funchal já tem executadas um número de propostas superior àquelas que foram as vencedoras oficiais.”

Paulo Cafôfo sublinha, contudo, que este desfecho não teria sido possível sem a postura proativa e disponível da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior: “o Presidente Guido Gomes teve aqui um papel fundamental, nomeadamente na forma como abordou todos os moradores, garantiu que se faziam algumas cedências, avançou com recursos humanos e sensibilizou a Autarquia para esta intervenção em particular. É este o tipo de gestão da freguesia que ele levou a cabo nos últimos quatro anos, com empenho, proximidade e muita capacidade de trabalho para responder às necessidades do dia-a-dia das pessoas de Santa Maria Maior e este é mais um excelente exemplo da obra que fica na freguesia nos últimos anos. Quando há congregação de vontades e sentido de causa pública saímos todos a ganhar. É para isto que a política serve: para melhorar a qualidade de vida das pessoas.”