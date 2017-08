U2 revelam “The Blackout”

Os U2 revelaram ontem uma nova canção, “The Blackout”. O título do disco já é conhecido: Songs of Experience será o sucessor de Songs of Innocence, editado em 2014.

A gravação deste novo conjunto de canções ficou terminada ainda durante 2016 mas o lançamento oficial só acontecerá depois do final da digressão The Joshua Tree Tour (o último concerto acontece a 25 de outubro em São Paulo, onde a banda atua durante quatro noites no estádio do Morumbi), concertos em que os irlandeses recordam na íntegra o álbum clássico com o mesmo nome, editado originalmente em 1987.

“The Blackout” surge um dia após a confirmação no twitter de que haveria notícias sobre o novo álbum, além de imagens de um novo vídeo.

No dia 6 de setembro será editado um novo single, “You’re the Best Thing About Me”, e na mesma data os U2 vão revelar mais informações sobre a edição de Songs of Experience. Contudo, “The Blackout” é a segunda canção do novo álbum a ser apresentada, depois de “The Little Things That You Give Away”, tema revelado ao vivo durante a The Joshua Tree Tour.

O vídeo para “The Blackout” foi gravado durante a passagem dos U2 por Amesterdão, parte da etapa europeia da digressão que o grupo continua a apresentar pelo mundo.