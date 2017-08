XXII Prova de Mar José da Silva ‘Saca’

A Vereadora do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, esteve presente na entrega de prémios relativos à XXII Prova de Mar José da Silva, uma organização conjunta da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e da Associação de Natação da Madeira, com o apoio da CMF. A Vereadora enalteceu “o significado desta prova para a cidade e a importância de continuar a valorizar o património desportivo e a identidade do Funchal, que é justamente construída por personalidades tão únicas como o Saca”, reiterando que a Autarquia continuará a ser um parceiro estratégico de iniciativas como estas.

Esta trata-se de uma das mais antigas e carismáticas provas de natação de mar da Região, e tem por objetivo homenagear o histórico atleta Saca, um apaixonado da natação em águas abertas, que realizou no passado importantes travessias a nado na Madeira. A prova voltou a contar, este ano, com a habitual participação de populares, tendo contado com 112 nadadores (42 populares e 70 federados), que foram do cais do Funchal até ao Complexo Balnear da Barreirinha, numa distância aproximada de 1250m.