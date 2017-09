Presidente da República entregou Prémio António Champalimaud de Visão 2017

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa presidiu à Cerimónia de entrega Prémio António Champalimaud de Visão 2017, tendo no final agraciado Leonor Beleza, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Champalimaud.

A cerimónia, realizada na Fundação Champalimaud em Lisboa, teve início com a visualização de um filme sobre António Champalimaud, a que se seguiram as intervenções da Presidente do Conselho de Administração da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, de Maria Luísa Champalimaud, e do Presidente do Júri do Prémio António Champalimaud de Visão, Alfred Sommer.

Após a projeção de filme sobre os premiados, o Presidente da República entregou o Prémio António Champalimaud de Visão 2017 em conjunto à Sightsavers e à CBM, duas organizações com um longo e brilhante percurso no apoio à prevenção, tratamento e reabilitação da cegueira em países em vias de desenvolvimento como o Nepal, Moçambique, Uganda, Etiópia ou Bangladesh.

No final da sua intervenção o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa agraciou Leonor Beleza, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Champalimaud, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

A cerimónia encerrou com um momento musical por Luís Varatojo. O Prémio António Champalimaud de Visão foi lançado em 2006 e conta com o apoio do programa «2020 – O direito à Visão» da Organização Mundial de Saúde. É o maior prémio do mundo na área da Visão, com um valor de 1 milhão de Euros.