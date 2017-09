Governo acompanha situação provocada pela passagem do furacão Irma

O Governo está a acompanhar a evolução da situação meteorológica nas Caraíbas provocada pela passagem do furacão Irma.

Nesta sequência, o Governo recomenda a todos os portugueses que «sigam escrupulosamente as orientações das autoridades locais, mantendo-se resguardados à passagem do furacão», refere o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado.

O comunicado refere ainda que devem também «ser evitadas deslocações desnecessárias fora das residências e dos hotéis» onde as pessoas se encontram alojadas.

«A Embaixada de Portugal na Cidade do México, com competência na região, e o Consulado Honorário na República Dominicana, acompanham a situação no terreno», acrescenta o documento.

O Gabinete de Emergência Consular, em funcionamento 24 horas por dia no Ministério dos Negócios Estrangeiros (00351 96 170 64 72 ou 00351 21 792 97 14), mantém-se disponível para prestar todos os esclarecimentos necessários.