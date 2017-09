Mirror People edita EP de remisturas

Mirror People – o projecto do músico Rui Maia – está de volta com um novo EP, encabeçado por Good Times, o mais recente tema retirado do álbum Bring The Light que foi editado no ínicio do ano. Com uma sonoridade entre o disco, funk e electro, foi composto e escrito por Rui Maia.

Good Times aparece também neste EP remisturado pelo produtor SaiR da Omega Supreme Records que assina uma visão mais Funk e leva o tema para um ambiente bastante diferente da versão original. Podem ser aqui encontradas também as remisturas de Mirror People e Rui Maia. Com uma reinterpretação mais dançável, a apostar numa sonoridade mais Disco, surge o próprio projecto Mirror People. Por sua vez, Rui Maia desconstruiu “Good Times” e apresenta uma nova versão mais longa e escura com alguns elementos de Techno.