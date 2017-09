Controlo Costeiro de Setúbal apreende 8,6 toneladas de cavala

A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Setúbal, apreendeu, a dia 7 de setembro, 8,6 toneladas de cavala, com o valor presumível de 25 800 euros, no Porto de Pesca de Sesimbra.

No âmbito de uma operação destinada ao controlo do cumprimento das regras da captura e da primeira venda de pescado em lota, apreendeu-se o referido pescado por não possuir o tamanho mínimo estipulado por lei para ser comercializado.

Os infratores foram identificados e elaborados os respetivos autos de contraordenação. O pescado, depois de submetido ao controlo higio-sanitário pela entidade competente, foi entregue a diversas instituições de solidariedade.