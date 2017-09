Número de camas da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados reforçado

O Governo Regional dos Açores, através das secretarias regionais da Solidariedade Social e da Saúde, disponibiliza 24 novas camas nas unidades de internamento da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados (RRCCI).

Este aumento reflete-se na oferta adicional de 8 camas para internamentos de média duração e 12 camas destinadas a internamentos de longa duração no concelho de Ponta Delgada, bem como de 4 camas para internamentos de média duração, no concelho de Angra do Heroísmo.

Esta alteração surge dois anos depois da criação das unidades de internamento e das equipas hospitalares e domiciliárias, passando a rede regional a ficar dotada de um total de 264 camas, distribuídas por 17 unidades.

O despacho conjunto, com efeitos a partir de 1 de setembro, refere que se torna “imperativo ajustar a capacidade de resposta da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados às necessidades da comunidade, através do reforço do número de camas existentes nas unidades de internamento de média duração e reabilitação e, de longa duração e manutenção”.

As unidades de média duração e reabilitação são unidades de internamento com espaço próprio, articuladas com o hospital de referência no sentido da prestação de cuidados clínicos, reabilitação e apoio psicossocial a pessoas com perda transitória de autonomia potencialmente recuperável. Os internamentos nestas unidades não podem ultrapassar os 90 dias consecutivos.

Já as unidades de longa duração e manutenção constituem espaços de internamento habilitados à prestação de apoio social e cuidados de saúde a pessoas com doenças crónicas, com diferentes níveis de dependência, que não reúnam condições para receber os cuidados necessários no seu domicílio.

A RRCCI foi constituída com o objetivo de melhorar a operacionalização dos serviços de cuidados continuados existentes garantindo, desta forma, a articulação entre as unidades de saúde e as unidades de apoio social.

Entre janeiro de 2015 e março de 2017 foram admitidos em unidades de cuidados continuados 729 utentes, dos quais 549 tiveram alta.