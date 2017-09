Nacional vence Ac. Viseu e sobe ao segundo lugar

Em jogo da 6ª jornada da Liga Ledman Pro, a equipa sénior de futebol do Nacional venceu ao princípio da tarde de ontem o Académico de Viseu por 2-0, líder à entrada para esta jornada, subindo assim ao segundo lugar da tabela.

Num jogo bem disputado, na primeira parte as melhores oportunidades foram do Nacional, mas Peçanha foi adiando o golo. À beira do intervalo, na sequência de um canto, Ricardo Gomes, de cabeça, fez o 1-0.

Na segunda parte, natural a reação do Académico de Viseu, que não foi contudo capaz de chegar ao golo, e seria o Nacional a fazer o 2-0, na sequência de uma grande penalidade cometida sobre Witi que Ricardo aproveitou para fazer o 2-0, sentenciando o encontro.

O Nacional somou assim a sua quarta vitória consecutiva e sem sofrer golos, isolando-se no segundo posto.