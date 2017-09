Rampa do Porto Moniz arranca hoje com Super Especial

A partir das 21 horas desta sexta-feira está na estrada mais uma edição da Rampa do Porto Moniz, um evento organizado pela Secção de Desportos Motorizados do CD Nacional e já com lugar cativo nas preferências dos adeptos do automobilismo na Região.

A Super Especial conta com 39 inscritos e os 2,2km do percurso no centro da vila serão percorridos em ordem inversa à lista de inscritos,

Amanhã, a partir das 09h00, cumprem-se as subidas de treino para a Rampa. As subidas oficiais iniciam-se às 12 horas, repetindo-se às 13h50, 15h35 e às 17h10. A estrada encerra às 08h30, abrindo durante 20 minutos após cada subida.