Versão Poké Ball Edition da Nintendo 2DS XL chega a 17 de novembro

A Nintendo anunciou, para novembro, o lançamento de uma edição muito especial da 2DS XL: a Poké Ball Edition.

O nome e as imagens oficiais não enganam: esta é uma versão da consola portátil que ostenta orgulhosamente o design e decoração das Poké Balls que todos os seguidores de Pokémon conhecem, com o vermelho a garantir destaque no topo. A secção inferior é em branco a “fugir” para o creme.

Segundo informação do TechRadar, um dos vários sites que estão a divulgar informações sobre a nova 2DS XL Poké Ball Edition, a versão laranja e branca, já disponível na Europa e no Japão (além da versão em preto/turquesa), tem lançamento agendado nos Estados Unidos já em outubro.