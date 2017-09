Semana da Mobilidade regressa ao Funchal

A Semana da Mobilidade Funchal 2017 decorre entre 16 e 22 de setembro, tendo como objetivo principal “divulgar as medidas e estratégias em relação à mobilidade e, em particular, à mobilidade sustentável” implementadas pela Câmara Municipal do Funchal.

Na apresentação do evento, o vereador Domingos Rodrigues salientou que a iniciativa será marcada por um extenso programa de atividades, entre as quais se destacam: a exposição “A Mobilidade Urbana no Funchal: Passado, Presente e Futuro”, que ilustrará as ações que têm sido implementadas com vista a dotar a cidade de melhores condições de mobilidade e acessibilidade pedonal; um passeio de viaturas 100% elétricas; o fecho da Avenida do Mar, no domingo de manhã, para múltiplas atividades abertas a toda a população; e a conferência “A Mobilidade Urbana no Funchal: Que Cidade Queremos?”, na qual será apresentado o “Plano de Ação Para a Mobilidade Urbana Sustentável no concelho”.

A Avenida Arriaga será o centro de quase todas as atividades e, ao longo de uma semana, terá expostos os mais recentes veículos menos poluentes do mercado, tais como elétricos, híbridos, GPL e bicicletas. O vasto programa conta, de resto, com “uma forte componente de sensibilização, com enfoque na promoção da mobilidade elétrica, inclusiva, ciclável e pedonal”.

A título de exemplo, Domingos Rodrigues transmitiu que o passeio de veículos elétricos, a ter lugar este sábado, será acompanhado da abertura de um posto de carregamento no edifício 2000.

O vereador da Câmara Municipal do Funchal aproveitou, igualmente, para apresentar algumas novidades no campo da Mobilidade para o concelho. “Seguindo o exemplo da Avenida Zarco Sul, serão criados, na Baixa da Cidade, três outros ‘espaços partilhados’, que serão os casos da Rua do Favila, da Praça do Turista e da Rua Imperatriz D. Amélia, ruas que passarão a privilegiar a circulação pedonal e que serão inclusivas, ou seja, terão condições para pessoas com mobilidade reduzida”, explicou.

Domingos Rodrigues, que tutela a Mobilidade e o Trânsito na Câmara Municipal do Funchal, avançou, ainda, com “o reordenamento do estacionamento no Bairro da Nazaré, o que vai implicar a melhoria de diversas acessibilidades e várias medidas de acalmia de tráfego”, anunciando que serão criados 130 novos lugares de estacionamento naquele complexo habitacional na freguesia de São Martinho.

O vereador transmitiu também que a 2ª fase da intervenção na Avenida da Madalena, em Santo António, também será implementada, “dando seguimento ao projeto apresentado na Semana da Mobilidade do ano passado e que permitiu que, nos últimos 12 meses, não se tivesse registado qualquer atropelamento naquela via, um problema que era até então recorrente”, acrescentando que “a intervenção continuará a incidir nas medidas de acalmia de trânsito, chegando agora ao topo da Avenida”.