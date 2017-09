Lisboa prossegue com diversos programas de habitação

Trinta e nove famílias receberam a chave da sua nova casa, em Lisboa. A cerimónia formal de entrega de contrato e chave, no âmbito de diversos programas de habitação da Câmara Municipal de Lisboa, teve lugar esta tarde no Salão Nobre da autarquia.

Paula Marques, vereadora da Habitação e Desenvolvimento Local, salientou a “dignidade” que este dia merece, para justificar a escolha da sala, onde são recebidas as mais altas individualidades que visitam a cidade.

O direito à habitação, afirmou a vereadora, é “um direito constitucional” e a câmara tem a responsabilidade de “alargar esse direito”, acolhendo todas e todos, numa cidade que “luta contra o preconceito”.

No âmbito do Programa da Renda Convencionada, foram entregues 18 chaves, de diversas edições. As restantes, foram entregues no âmbito de processos de gestão, por questões sociais e de saúde, conduzidos tanto pelo município como pela Gebalis. Ajuda, Estrela, Lumiar, Marvila, Misericórdia, Olivais, Parque das Nações, Penha de França, Santa Clara, Santa Maria Maior, e São Vicente, são as freguesias que vão receber os novos inquilinos da capital.