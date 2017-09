Restaurante Il Basilico promove semana dedicada aos gostos da Itália

O Restaurante Il Basilico – no resort Vila Porto Mare – promove uma semana dedicada aos gostos da Itália. Novos pratos inspirados nas diferentes regiões italianas, num ambiente de agradável fusão de sabores, partilhados entre locais e turistas.

O chefe italiano Pasquale Lanzillotti, chefe do restaurante Fellini, em Hessen na Alemanha, é o convidado especial desta edição.

Nascido em Ostuni, Itália, iniciou a sua formação em culinária com apenas 14 anos. Durante a sua carreira como chefe, trabalhou em vários restaurantes de renome em Itália, Portugal e, mais recentemente, nas ilhas Caimão. Atualmente, é o chefe do restaurante italiano Fellini, na cidade de Hessen, Alemanha.

Durante a próxima semana, no restaurante Il Basilico, é possível degustar as suas especialidades culinárias que prometem surpreender pelos seus apurados sabores, entre as quais: carpaccio de novilho marinado com “panzanella” e queijo pecorino romano, timbale de beringela, courgette, mozzarella e basílico com coulis de tomate cereja e risotto com creme de abóbora, cogumelos porcini e creme de queijo parmesão.

Terminado o evento, e como já tem vindo a acontecer em anos anteriores, os pratos eleitos pelos clientes ganham destaque na renovação anual do menu do restaurante.

Inserida no calendário de PortoBay Events, esta semana gastronómica vem reforçar a estratégia do grupo PortoBay de dinamização de atividades que maximizem a experiência do destino, assim como proximidade à comunidade local. As actividades que constam do programa do evento são dirigidas aos hóspedes dos hotéis e a membros do cartão Gourmet, clube de fidelização deste grupo hoteleiro.

O evento tem destaque no site do restaurante Il Basilico, com uma página onde são destacadas as atividades, os chefes participantes e o menu da semana gastronómica.