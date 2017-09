Presidente da República enviou mensagem ao homólogo do México

“Senhor Presidente,

Foi com grande consternação que tomei conhecimento de um novo sismo nos Estados Unidos Mexicanos, que resultou em vítimas mortais e danos materiais significativos.

Neste momento de dor, agravado pelas consequências do terramoto que teve lugar no início deste mês, os meus pensamentos estão com as vítimas, os seus familiares e todos aqueles que foram afetados por este sismo.

Transmito assim através de Vossa Excelência, em nome do Povo português e em meu próprio, as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas, bem como votos de rápidas melhoras a todos os feridos.

Marcelo Rebelo de Sousa”