Diesel protege-se contra o furto com a Checkpoint Systems

A Diesel, marca italiana de moda casual de qualidade, começou a proteger-se contra o furto em duas das suas lojas em Espanha, inclusive no local insígnia no Pasei de Gracia em Barcelona, com as soluções de proteção eletrónica de artigos da Checkpoint Systems, líder mundial em soluções para a disponibilidade de mercadoria. Concretamente, a cadeia de roupa e complementos incorporou as antenas EVOLVE Exclusive S10, soluções HyperGuard e tags de alta gama para proteger os seus artigos preservando a identidade das lojas.A Diesel identifica-se com valores como a creatividade, originalidade, modernidade, inovação e alta qualidade, assim que preservar a estética e o espírito da marca numa loja tão emblemática como a do Paseo de Gracia de Barcelona era indispensável na estratégia de prenvenção do furto.

A antena anti-furto EVOLVE Exclusive S10 da Checkpoint Systems oferece alto rendimento de leitura e muita descrição, já que se instalou no marco da porta das lojas Diesel, adaptando-se perfeitamente à fachada do estabelecimento. Esta opção é optima para lojas onde a estética é um factor essencial.

A S10 complementa-se nos dois estabelecimentos Diesel com HyperGuard, uma antena que deteta sacos preparados e previne as tácticas que usam os grupos organizados para iludir a deteção do furto. Esta ferramenta é especialmente eficaz em lugares com grande afluência de gente, como é o turístico Paseo de Gracia em Barcelona.

Os artigos da loja estarão protegidos apartir de agora com os tags de alta gama Alpha da Checkpoint, desenhados para produtos com alto risco de furto e com uma diversidade tal que permite adaptar-se a cada tipologia de artigo. Uma vez que a Diesel conta com numerosas linhas de complementos como óculos de sol, perfumes ou relógios, a variedade de opções da Alpha permite proteger cada tipo de produto com um impacto mínimo na sua aparência.

Por exemplo, a Diesel adquiriu CableLoks com alarme triplo para a máxima segurança de roupa, Eyewear tags para colocar nas astes dos óculos de sol, cordas para proteger acessórios, Jewel log tags para proteger jóias, entre outros.

De acordo com Ricardo Gordo, Diretor Comercial de Contas Nacionais e Canal Indirecto da Checkpoint Systems, “satisfaz-nos enormemente trabalhar com empresas tão exigentes como a Diesel na hora de salvaguardar a satisfação do comprador num espaço de compra agradável. Para a Checkpoint Systems é um desafio muito gratificante reforçar a segurança das lojas ao mesmo tempo que preservamos a sua estética.”