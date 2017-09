Portugal apoia reforma das Nações Unidas

O Primeiro-Ministro António Costa manifestou ao Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, «o apoio de Portugal à reforma das Nações Unidas empreendida pelo Secretário-Geral», numa reunião à margem da 72.ª Assembleia Geral da organização.

O Primeiro-Ministro afirmou que «foi uma calorosa reunião de trabalho, em português, com o secretário-geral das Nações Unidas. Falámos da contribuição de Portugal para as operações de paz, da agenda 2030, em particular da importância da temática dos oceanos», disse António Costa.

Durante a reunião, foram ainda abordados assuntos relacionados com a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, e foram passados brevemente em revista os vários conflitos no mundo.