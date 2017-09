O Centro de Competência “Entre Mar e Serra” promove, desde 2001, a iniciativa “Artistas Digitais”, com o objetivo de promover os Valores na Escola através do uso criativo da tecnologia.

No ano letivo 2016/2017, a XVI Edição dos “Artistas Digitais”, destinada aos alunos do Pré-escolar e dos 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico, decorreu no âmbito da promoção da Educação para o Risco e do respetivo Referencial, com o desafio geral “Se acontecer, saberei o que fazer”, e teve como parceiros a Direção-Geral da Educação, a Autoridade Nacional da Proteção Civil e a Liga dos Bombeiros Portugueses.

O júri nacional, constituído por representantes das entidades parceiras, artistas e professores de escolas da região selecionou, entre os 4 607 participantes, os alunos a premiar nas três categorias do concurso. Aceda à lista de premiados em http://artistas.ccems.pt.