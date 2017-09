Docente da Universidade de Coimbra vence Prémio internacional “Pina Manique – do Iluminismo à Revolução Liberal”

Carlos Moura Martins, docente do Departamento de Arquitetura (DARQ) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), venceu a primeira edição do Prémio internacional “Pina Manique – do Iluminismo à Revolução Liberal” da Academia Portuguesa da História.

Este prémio, que passará a ser anual, distinguiu, nesta sua primeira edição, teses de doutoramento e de mestrado defendidas entre 2012 e 2016, em todas as áreas do saber, referentes ao período cronológico em causa.

A tese de doutoramento agora distinguida, intitulada “O Programa de Obras Públicas para o Território de Portugal Continental, 1789-1809. Intenção Política e Razão Técnica – o Porto do Douro e a Cidade do Porto”, foi orientada pelos professores Mário Krüger e Alexandre Alves Costa, tendo sido defendida na Universidade de Coimbra em 2014.

O prémio será entregue no próximo dia 11 de outubro, pelas 15 horas, na sede da Academia Portuguesa da História, em Lisboa.

Na categoria de teses de mestrado, a arquiteta Cátia Marques recebeu uma menção honrosa com a tese “A Vila iluminista de Manique do Intendente: um outro olhar”, orientada pelo professor Rui Lobo, defendida no DARQ-FCTUC em 2013.