Madeira volta a celebrar o Dia Mundial do Turismo

Depois da experiência de sucesso realizada no ano passado, a Madeira volta a celebrar, este ano, o Dia Mundial do Turismo, que se assinala amanhã, dia 27 de setembro, de forma inclusiva e numa mobilização alargada a todos os concelhos da Região. Uma celebração que surge numa altura em que o destino supera todos os recordes alcançados em 2016, aquele que foi, até agora, o melhor ano de sempre para o setor.

Mantendo o figurino oficial que habitualmente integra a entrega de Medalhas de Mérito Turístico às personalidades que se destacaram no setor e as entradas gratuitas nos Museus e Jardins, a Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional do Turismo e da Associação de Promoção da Madeira, optou por dar continuidade à ação “Obrigada pela sua visita”, em todos os concelhos da Região e em parceria com a Associação dos Municípios da Madeira (AMRAM), com a particularidade de envolver, este ano, a colaboração de várias escolas, através da participação dos alunos de Turismo na distribuição dos brindes e flores aos turistas, assim como na logística das ações de degustação de produtos regionais que terão lugar na Avenida Arriaga, em frente ao Posto de Informação Turística e no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

Uma iniciativa que cumpre, segundo sublinha o Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, «vários objetivos em simultâneo», já que assinala a data «reforçando a proximidade e o foco naqueles que nos fazem escolha, promove o maior envolvimento entre os nossos técnicos, os associados e toda a população nesta celebração e reconhece a importância do papel que cada profissional desenvolve, diariamente, a favor do setor do Turismo, valorizando os exemplos e as referências junto das gerações mais novas».

«Agradecer a escolha é uma prática habitual, num destino que é reconhecido, nacional e internacionalmente, pela sua arte de bem receber os seus visitantes», reforça Eduardo Jesus. Ainda assim, prossegue, «neste dia, este agradecimento público torna-se ainda mais especial porque contribui para que se transmita uma mensagem positiva, próxima e na primeira pessoa a cada um dos nossos turistas, numa Região que é muito mais do que um simples destino de férias. Que é um destino que surpreende, cativa e, sobretudo, fideliza os seus visitantes, graças ao esforço coletivo de toda a população», conclui.

Relativamente ao Programa propriamente dito e paralelamente às ações que irão decorrer em todos os Municípios, destacam-se:

As Actuações de Grupos Folclóricos

8:30 – 10:30 | Porto do Funchal

9:30 – 14:30 | Aeroporto da Madeira

10:00 – 19:00 | Funchal, Avenida Arriaga

9:30 – 14:30 | Santana, junto ao Posto de Informação Turística

As Degustações de Produtos Regionais

10:00 – 18:00 | Funchal, Avenida Arriaga

10:00 – 18:00 | Aeroporto da Madeira, Posto de Informação Turística

As entradas gratuitas

Museu Quinta das Cruzes

Casa Museu Frederico de Freitas

MUDAS. Museu de Arte Contemporânea

Casa Colombo – Porto Santo

Museu da Eletricidade – Casa da Luz

Museu Etnográfico da Madeira

Museu da Baleia

Museu da Imprensa

Museu Militar da Madeira

Museu de Arte Sacra – Acesso gratuito à Torre, mediante entrada paga no Museu

Outros espaços a visitar, com entrada gratuita

Universo de Memórias João Carlos Abreu

Jardins do Palheiro

Centro de Ciência Viva do Porto Moniz

Rota da Cal – São Vicente

Com desconto especial

Parque Temático – Desconto de 20% na entrada de 6€

Outros Descontos Especiais – Serviços Turísticos

City Bubbles – 30% em todos os serviços

Epic Madeira – 25%: Canyoning, Coasteering e Passeios de Bicicleta

Euromar – 10% nos Circuitos para o Curral das Freiras e Santana, exclusivo neste dia

Explora Madeira – 5% a 25% em diversos serviços

Loko Loko – 10%: Canyoning, Kayak e Passeios de Bicicleta

Porto Santo Line*: 50% nas passagens simples de ida e volta no mesmo dia ao Porto Santo, incluindo o produto de Cruzeiro de 1 dia

Importa referir que estas celebrações têm um dos seus pontos altos na habitual Cerimónia de entrega de Medalhas de Mérito Turístico, iniciativa que terá lugar amanhã, dia 27 de setembro, pelas 12.00 horas, no Museu Quinta das Cruzes, presidida pelo Presidente do Governo Regional da Madeira.