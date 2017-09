Detenção de um homem por crime de homicídio na forma tentada

Shares

A Policia Judiciária, através da Diretoria do Sul, identificou e deteve um homem pela presumível prática de um crime de homicídio na forma tentada.

Na madrugada do passado dia 26 de setembro, em Faro, o detido, munido com uma pistola, aproximou-se da vítima, um homem que se encontrava sentado no banco dianteiro direito de uma viatura automóvel e, através da janela, efetuou um disparo cujo projétil o atingiu na face direita.

O suspeito, ao efetuar o disparo, visou a cabeça da vítima, de 25 anos de idade, só não a tendo atingido por impreciso manuseamento da arma.

O arguido, de 24 anos de idade, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação tidas por convenientes.