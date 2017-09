Reitor da Universidade de Coimbra condecorado pelo Governo brasileiro

Shares

O Reitor da Universidade de Coimbra (UC), João Gabriel Silva, vai ser condecorado com a Ordem do Rio Branco, grau de Comendador, pelo Governo brasileiro.

A condecoração tem lugar no próximo dia 11 de outubro, às 12 horas, na Embaixada do Brasil, em Lisboa.

A Ordem do Rio Branco é a mais alta condecoração da diplomacia brasileira. Instituída em 1963, visa galardoar pessoas físicas, jurídicas, corporações militares ou instituições civis, nacionais ou estrangeiras que, pelos seus serviços ou méritos excecionais, se tenham tornado merecedoras dessa distinção. A Ordem é composta pelos graus de Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

As ligações entre Coimbra e o Brasil são históricas. Desde logo, mas não só, porque a Universidade de Coimbra desempenhou um importante papel na formação do Brasil, uma vez que cá estudou grande parte da elite brasileira que esteve envolvida na independência do país, como é o caso de José Bonifácio de Andrada e Silva, o “patriarca da independência”, que foi também professor em Coimbra. A UC teve ao longo dos tempos muitos mestres e reitores de origem brasileira e atribui vários títulos honoríficos a personalidades do Brasil.

Um dos momentos altos da ligação entre o Brasil e a UC aconteceu em 2008 com o nascimento do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), cuja cerimónia formal de constituição aconteceu na Sala dos Capelos (Sala Grande dos Atos) da UC. O Grupo, formado por 77 instituições brasileiras de ensino superior, tem como objetivo promover relações académicas, científicas e culturais entre as instituições associadas e parceiros internacionais, através de programas, projetos e ações de cooperação internacional.

De realçar, também, que a Universidade de Coimbra recebe atualmente milhares de estudantes brasileiros e mantém vários programas de intercâmbio formativo.