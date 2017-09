Festival “The World Music 2” reforça ligação cultural entre Ponta Delgada e Tomar

Shares

A encenação etnográfica do Grupo Coral da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, integrada no arranque do Festival “The World Music 2”, que constou da construção de um tabuleiro do culto do Espírito Santo em Tomar – a Festa dos Tabuleiros, veio reforçar os laços culturais e identitários já existentes entre os concelhos de Ponta Delgada e de Tomar quanto à devoção secular à Santíssima Trindade.

Isto mesmo foi evidenciado nos testemunhos do Presidente da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, Joaquim Góis, e do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Fernando Marques Fernandes, como entidade apoiante do Festival “The World Music 2”, que está a decorrer até 1 de outubro próximo, com organização da Associação Cultural Vox Cordis,.

Além de congratular a Vox Cordis pela “perseverança” na realização de mais um Festival “The World Music”, Fernando Marques Fernandes elogiou aquela associação pela sua “envolvência na atividade cultural de Ponta Delgada”, ao promover iniciativas que enaltecem aspetos da identidade pontadelgadense e açoriana no contexto da música, em particular, e da cultura no seu todo.

Junto do coro da Pedreira, de Tomar, e no emblemático espaço das Portas da Cidade, onde decorreu a encenação etnográfica, que juntou muitos curiosos locais e visitantes, o Vice-Presidente aludiu ao culto do Espírito Santo, não só nos concelhos de Tomar e de Ponta Delgada, mas também, em Alenquer como um traço de união e de fraternidade entre os três concelhos, visto que, em julho passado foi assinado um Acordo de Intercâmbio Cultural entre os três concelhos para as comemorações em honra da terceira pessoa da Santíssima Trindade.