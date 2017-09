DGS organiza acções de formação sobre Vacinação e Poliomielite

Shares

O Programa Nacional de Vacinação e o Programa Nacional de Erradicação da Poliomielite da Direção-Geral da Saúde estão a realizar ações de formação nas Administrações Regionais de Saúde subordinadas aos seguintes temas: Formação sobre o Novo Modelo de Governação do PNV (Portaria 248/2017) e Sensibilização para o PNEP.

As ações de formação contam com a colaboração das equipas regionais da vacinação e tem o seguinte agendamento: 26 de setembro – ARS Centro; 27 de setembro – ARS Lisboa e Vale do Tejo; 28 de setembro – ARS Algarve; 3 de outubro – ARS Norte; 17 de outubro – ARS Alentejo.