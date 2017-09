Horta recebe Concerto “Dois Amigos e Grandes Músicos”

Shares

O Governo dos Açores, no âmbito da Temporada Artística 2017, da responsabilidade da Secretaria Regional da Educação e Cultura, promove este domingo, dia 1 de outubro, pelas 21h00, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, na Horta, a realização do concerto “Dois Amigos e Grandes Músicos”, com Nataliya Horobets (violino) e Olga Gorobets (piano).

Os últimos românticos da música clássica do século XX, Sergei Rachmaninov e Fritz Kreisler, criaram o duo lendário que uniu dois amigos e duas das maiores personalidades do mundo da música nos melhores palcos e estúdios de gravações.

Um dos artistas revelou-nos a austera alma russa, o outro personificou o belo espírito vienense.

Em homenagem a estes dois grandes artistas, o programa deste concerto é preenchido por peças célebres que ambos compuseram.